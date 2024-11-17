Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией
Стабильно один из лучших
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил выступление некоторых игроков национальной команды в игре против Грузии (1:1) в Лиге наций, отдельно выделив центрбека Илью Забарного.
"Мне понравился первый тайм этого матча. Сборная Грузии еще раз доказала, что это хорошая команда, организованная, с качественным контролем мяча. Украина, в свою очередь, продемонстрировала высокую самоотдачу в обороне, вопросов к этому вообще никаких нет, все было на уровне.
Особенно хочу выделить игру Забарного - это наш бриллиант. И первый тайм получился настолько хорошим для нас благодаря именно Забарному.
Один из лучших матчей провел Мудрик, который держал в напряжении соперников на протяжении всей игры.
Защитную миссию пришлось выполнять в полном объеме всем, в том числе и Шапаренко с Бражко", - сказал Буряк.
Популярное сейчас
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром
- Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Комментарии 1