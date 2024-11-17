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"Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стабильно один из лучших

"Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил выступление некоторых игроков национальной команды в игре против Грузии (1:1) в Лиге наций, отдельно выделив центрбека Илью Забарного.

"Мне понравился первый тайм этого матча. Сборная Грузии еще раз доказала, что это хорошая команда, организованная, с качественным контролем мяча. Украина, в свою очередь, продемонстрировала высокую самоотдачу в обороне, вопросов к этому вообще никаких нет, все было на уровне.

Особенно хочу выделить игру Забарного - это наш бриллиант. И первый тайм получился настолько хорошим для нас благодаря именно Забарному.

Один из лучших матчей провел Мудрик, который держал в напряжении соперников на протяжении всей игры.

Защитную миссию пришлось выполнять в полном объеме всем, в том числе и Шапаренко с Бражко", - сказал Буряк.

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Источник:
Footboom
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.11.2024 в 09:44
похвалитися ребровим за атакуючу гру не хочеш
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.11.2024 в 09:44
похвалитися ребровим за атакуючу гру не хочеш
Ответить
0
0

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