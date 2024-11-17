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Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы

Национальная сборная Украины

Слегка неожиданное выскзаывание

Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо похвалил "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым за выступление в матче против Грузии (1:1) в 5-м туре Лиги наций.

"До матча я говорил, что мы проигрываем. Почему я так говорил? Во-первых, я знаю, как трудно играть в Грузии, там бешеная поддержка болельщиков.

Во-вторых, на сегодня их футболисты сильнее наших. Но сегодня была очень хорошая игра, мне она понравилась. Ребров - молодец, он выбрал правильный план на игру, сделал акцент на контратаки, так и забили гол.

Но при этом, наши отдали владения. Наши ребята - молодцы, они бились, старались, могло даже повезти в конце матча, но тогда результат был бы несправедливым", - сказал он в прямом эфире Футбол 2.0.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
17.11.2024 в 11:47
Де він молодець,ставить ніякого Довбика,який по воротах не може пасти...
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
17.11.2024 в 11:47
Де він молодець,ставить ніякого Довбика,який по воротах не може пасти...
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2024 в 11:42
Ще один клоун.
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