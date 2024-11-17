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"Жаль, что ничья, но ведь могли и проиграть". Кварцяный - о выступлении сборной Украины
Не все так плохо
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о ничьей сборной Украины в матче против национальной команды Грузии (1:1) в рамках 5-го тура Лиги наций.
"Я бы начал с того, что полноценной игре обеих команд заводила погода. Мы не увидели во всей красе ни Украину, ни Грузию. Однако на сухом газоне нашей команде было бы тяжелее играть. Грузины в центре поля, как по мне, лучше наших ребят работают с мячом: обыграть, двигаться живее, в стеночку сыграть. Не было у Украины быстрого футбола в серединке.
До матча многие сказали, что наша команда должна сделать все для победы. Все ждали победы. Не получилось... Жаль, что ничья, но ведь могли и проиграть, если бы Кварацхелия не в перекладину, а сетку ворот попал. А так, шансы на выход еще есть", - подытожил Кварцяный.
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