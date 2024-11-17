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Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией
Ярослав Вишняк – о Довбике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный тренер Ярослав Вишняк проанализировал игру нападающего сборной Украины Артема Довбика против сборной Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.
"Артем выглядел оторванным от команды. Все наши игроки с хорошим атакующим потенциалом были сосредоточены на игре в защите, поэтому не так часто снабжали нападающего мячом. У Довбика была прекрасная возможность забить, но он ее упустил, пробив выше.
Не хватило качества в его действиях - это касается и реализации моментов, и игры в единоборствах, когда он мог сохранить мяч для своей команды. Да и вообще сложно на что-то претендовать, когда нападающий не забивает в таких эпизодах", — сказал Вишняк.
Напомним, 27-летний Довбик в этом сезоне забил шесть голов в 15 матчах за "Рому" во всех турнирах. В составе сборной Украины Артем провел 34 поединка, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.
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