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Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией

Национальная сборная Украины

Ярослав Вишняк – о Довбике

Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный тренер Ярослав Вишняк проанализировал игру нападающего сборной Украины Артема Довбика против сборной Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.

"Артем выглядел оторванным от команды. Все наши игроки с хорошим атакующим потенциалом были сосредоточены на игре в защите, поэтому не так часто снабжали нападающего мячом. У Довбика была прекрасная возможность забить, но он ее упустил, пробив выше.

Не хватило качества в его действиях - это касается и реализации моментов, и игры в единоборствах, когда он мог сохранить мяч для своей команды. Да и вообще сложно на что-то претендовать, когда нападающий не забивает в таких эпизодах", — сказал Вишняк.

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Напомним, 27-летний Довбик в этом сезоне забил шесть голов в 15 матчах за "Рому" во всех турнирах. В составе сборной Украины Артем провел 34 поединка, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Украина Грузия Артем Довбик Ярослав Вишняк
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.11.2024 в 13:10
щож цей відомий тренер не тренер збірної України
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.11.2024 в 13:10
щож цей відомий тренер не тренер збірної України
Ответить
0
0

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