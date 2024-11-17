Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией

Известный тренер Ярослав Вишняк проанализировал игру нападающего сборной Украины Артема Довбика против сборной Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.

"Артем выглядел оторванным от команды. Все наши игроки с хорошим атакующим потенциалом были сосредоточены на игре в защите, поэтому не так часто снабжали нападающего мячом. У Довбика была прекрасная возможность забить, но он ее упустил, пробив выше.

Не хватило качества в его действиях - это касается и реализации моментов, и игры в единоборствах, когда он мог сохранить мяч для своей команды. Да и вообще сложно на что-то претендовать, когда нападающий не забивает в таких эпизодах", — сказал Вишняк.