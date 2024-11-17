Баттл левых вингеров. Кварцяный сравнил выступления Мудрика и Кварацхелии в очной встрече

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный считает, что левый вингер сборной Украины Михаил Мудрик показал лучшую игру по сравнению со своим грузинским коллегой по амплуа Хвичей Кварацхелией в рамках матча Лиги наций (1:1).

"Кварацхелия как-то так играл, будто баловался. Какие-то подсечки, подрезки. Что это за такой футбол? "Вообще не понимаю я"... Все, кто играет слева, уже давно научились смещаться вправо и крутить под дальнюю штангу. А вот почему не бить сильно? В тех нескольких моментах Хвича мог выполнить не только точно, но и акцентировано - и тогда кто бы выручить мог?

Единственный кто выделялся - Мудрик. Остальные там как-то на жилах играли, мучились... Михаил сыграл очень достойно. Выжал, как по мне, максимум из тех моментов, что имел. Заметил, что во многих моментах он работал на оборону, пытался подстраховывать защитников. Но куда лучше было бы, если бы он использовал свою взрывную скорость и агрессивность в нападении.

Михаил был самым активным игроком не только сборной Украины, но и в матче в целом. Даже Кварацхелия не сыграл так хорошо, как он.

Украинец выглядел значительно интереснее, как по мне. Собственно, благодаря настойчивости Мудрика Украина и провела свой единственный гол, когда его прострел свои ворота срезал защитник Грузии (экс-защитник "Металлиста 1925" Соломон Квирквелия, - прим.).

А вот расхваленный Кварацхелия просто пытался оббегать оппонентов. Не обыгрывать, а оббегать. Это же две большие разницы.

Вот если бы вся команда Украины быстрее перестраивалась из обороны в атаку... Я вам так скажу: Мудрик выпадал из игры иногда лишь из-за того, что партнеры медленно катали мяч. А грузины, что - толкали, пихали, били Мудрика, хорошо, что он таки "парень", который имеет амортизацию. Выдержал. Молодец", - подытожил Кварцяный.