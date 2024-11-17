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Бывший игрок национальной сборной Украины: Считаю ничейный итог справедливым
Украина занимает последнее место в турнирной таблице Лиги наций
Getty Images
Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин поделился своим мнением относительно того, кто был ближе к победе во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу между сборными Грузии и Украины:
"О таких противостояниях, как в Батуми, говорят: никто не хотел уступать. За проявленный характер, учитывая сложные условия погоды, участники заслуживают высокой оценки. Все же тяжелое поле где-то сказалось на качестве игры: брака было достаточно.
Как по мне, то, что гости вышли вперед уже в дебюте, где-то побудило их действовать вторым номером. Считаю, ничейный итог справедливым, ведь грузины также создавали угрозы. Хотя, если бы в одной из последних атак Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко действовали более изобретательно, то украинцы могли даже вырвать победу. Но имеем то, что имеем".
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