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Кучер назвал игрока, которого Реброву стоило бы стоило вызвать в сборную

Национальная сборная Украины

Полузащитника Шахтера

Кучер назвал игрока, которого Реброву стоило бы стоило вызвать в сборную

Фото – Шахтар

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Бывший главный тренер "Днепр-1" Александр Кучер поделился мнением о том, кого надо было вызвать Сергею Реброву в сборную Украины.

"Я думаю, что Бондаренко заслуживал вызова в сборную Украины. Он очень мощно выглядит в чемпионате: забивает, ассистирует. Тем более что Артем играет на уровне Лиги чемпионов, имеет опыт серьезных матчей. У тренерского штаба сборной есть свой взгляд на состав национальной команды, однако Бондаренко заслуживает свой шанс", — сказал бывший футболист сборной Украины.

Напомним, в этом сезоне полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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