"Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией

Бывший нападающий "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко проанализировал матч 5-го тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины (1:1), а также критически высказался о некоторых аспектах работы рулевого "сине-желтых" Сергея Реброва.

"Как я говорил ранее: пора закрывать футбольные программы, потому что разбирать можно только три минуты. Телевизор можно было включать только на 92-й минуте, когда Назаренко с Гуцуляком не смогли затолкать мяч в ворота. Все! Больше у нас моментов не было. После седьмой минуты, когда забили гол, мы просто сели к своим воротам. Тактика на удержание счета никогда не давала результата. У грузин 18 ударов по воротам, а у нас семь. О чем тут говорить?

Мы с седьмой минуты автобус поставили у своих ворот. И это не против Франции, Англии или Испании, а против Грузии. С грузинами можно играть, они не сильнее нас. У нас не было ни одной игры, чтобы мы уверенно выиграли. А нет, была - против сборной Молдовы товарняк (4:0).

Чтобы создать момент, нужно прыгнуть выше головы, и это при том, что некоторые идиоты считают, что у нас звездная команда. Грузины тоже, наверное, наслушались, потому что говорили, что всех наших футболистов знают в Европе. Но я не увидел у нас футболистов. Сабо не угадал, как всегда проиграем, но был близок к этому. В итоге результатом недовольны ни мы, ни грузины.

Кто виноват, что мы не можем создавать моменты? Все: и футболисты, и тренеры! Возможно, Ребров видит, что они не могут играть в атакующий футбол, но тогда не надо по ушам ездить болельщикам, что у нас команда-звезда. Где звезды, если у нас проблема с атакой? Среди защитников мало звезд, а у Бекенбауэров и Бессоновых у нас нет.

Почему не попытались развить успех? Пожалуй, сами футболисты так решили играть. Они уже привыкли всегда играть от обороны. Но когда играешь от защиты, моментов у другой команды быть не должно.

Не думаю, что Ребров теряет руль управления командой. Это уже у игроков психологически, они просто привыкли играть от обороны на контратаках. Вот и все. Вот почему у нас нет моментов. Я уже Реброву говорил, что ему нужно думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это неясно.

У нас что-то не сходится. Говорят, что команда звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол. Какие вы нахрен звезды?! Этот вопрос надо задавать в "Что? Где? Когда?". Пусть знатоки думают.

Нужно ли Реброву уходить в отставку – это не мне решать. Пусть это будет головной болью Андрея Шевченко. Сами же болельщики поначалу думали, что Ребров станет мессией для сборной, но, к сожалению, это оказалось не так. Я думаю, его вряд ли будут убирать, потому что придется выплачивать компенсацию. Но это не ко мне вопрос", - подытожил Леоненко.