Загнанные в угол. Акценты зрителя на игре Грузии с Украиной

Прежде всего, в ожидании матча в Батуми нам нужно было смирить свою гордыню. Отдавая отчет в том, что в 2024 году соперник лучше играет в футбол, чем мы. Почему - это тема для отдельного долгого разговора, но лучше. И выражения типа “дожились, уже Грузию боимся” позволяют себе лишь безнадежно отставшие от жизни люди.

Поэтому лично я не ждал от Украины непременной победы, тем паче она уже была, а хозяева поля настроены и способны на решительный реванш. Я ждал достойной вразумительной игры и робко надеялся на положительный для нас исход. А угол, в который нас загнали обстоятельства, конкуренты, да и мы сами, эту задачу усложняли.

Погода едва не поставила крест на самой игре, во всяком случае мы слышали подобные предположения из официальных источников. Поэтому на ощутимо подпорченном ливнем газоне можно было увидеть мало футбола. К счастью, эти предположения не сбылись. Игра была зрелищной - до десятка голевых эпизодов.

Без них прошли фактически только полчаса в середине первого тайма - после гола Украины. С этого момента и до перерыва игру контролировали гости. Максимально насыщенными были три минуты в дебюте поединка и четверть часа в середине второго тайма, завершившаяся ответным мячом. Тут явно доминировали хозяева.

Автогол Квирквелии после первого же выпада команды Реброва изрядно охладил грузинский пыл. После перерыва они с новыми силами рванули в атаку, но по факту Грузии понадобилось полтора тайма, чтобы сравнять счет. И, что характерно, после этого реально вырвать победу в компенсированное время могли лишь украинцы.

С точки зрения формальной логики результат несправедлив. Исходя из пропорции моментов, которые голевыми счел я - четыре к шести, грузины недосчитались еще одного, победного мяча. Поэтому их преимущество было не только визуальным.

Да и везло в этот вечер никак не им. Если автогол мог лишь отсрочить взятие хозяйских ворот, то удар Кварацхелии на 62-й минуте сулил куда более серьезные неприятности. Штурм ворот Трубина только начинался, это был первый звонок, обернувшийся звоном перекладины, в которую угодил мяч.

К слову, пожалуй, это был лучший матч в исполнении Кварацхелии, который я когда-либо видел что в “Наполи” (такое смотрю лишь на уровне плей-офф Лиги чемпионов), что в сборной (Евро и сейчас). Вот теперь действительно убедился в таланте и силе лидера Грузии, до этого все оды “Кварадоне” как-то не возбуждали.

Мамардашвили блистал скорее точечно, но очень уж в масть - в ключевые моменты игры. В концовке первого тайма он помешал Мудрику удвоить счет, а под занавес поединка двойным сэйвом “съел” вполне себе убийственный налет житомирского дуэта “свежачков”.

Мудрика назову третьим, хотя в Украине он, конечно же, бросался в глаза в первую очередь. Возможно, грузины стали для него удобным соперником, но по сумме впечатлений от обоих матчей с ними именно Михаил смотрелся однозначным лидером команды Реброва. Кроме тройки лучших мне запомнились также Зивзивадзе и Трубин.

На мой взгляд, мы достаточно прилично выглядели на фоне своего визави. И, если смотреть на поле, добились вполне приемлемого результата, улучшить который помешало лишь мастерство кипера. Если же перевести взгляд на таблицу, а многие из нас только туда всю игру и смотрели, все довольно-таки плохо, но еще не смертельно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Чехия 5 2 2 1 7-7 8 2 Грузия 5 2 1 2 6-4 7 3 Албания 5 2 1 2 3-4 7 4 Украина 5 1 2 2 6-7 5

Да, этому способствовал исход другого матча группы, но кто вам сказал, что они там старались ради нас грешных? Изначально, напомню, это была группа равных возможностей. Группа смерти, если угодно. Разве что, по итогам Евро, условным формальным фаворитом можно было посчитать Грузию.

Игра показала: так и есть - в принципе, тут все равны. Любой может как прыгнуть вверх, так и упасть вниз. И такие, зачастую игнорируемые болельщиками “мелочи”, как фактор своего поля и психологического состояния команды, могут сыграть решающую роль. Тем не менее, у нас все еще есть достаточно реальный шанс.

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Победа над Албанией? Как мне кажется, она возможна не потому что мы когда-то неизменно успешно играли на ее поле - забудьте об этом. Она тоже хочет в группу А. И, по-хорошему, ей для этого тоже нужна только победа. Это плюс. Потому что, будучи зажатыми в углу, нам не нужно при этом рисковать и раскрываться больше, чем им.

То есть, готовимся к изматывающей тягомотине? Похоже на то - слишком многое на кону. Или пан - плей-офф за ту же группу А (а для албанцев вероятно даже первое место с прямым выходом), или пропал - вылет в группу С для тех и других. Навскидку видится то еще перетягивание каната…

Не поражение Чехии на своем поле от Грузии? Судя хотя бы по результатам грузин в последних трех матчах из пяти, и по тому, что чехи в группе проиграли только им же на старте и болезненно (а злопамятность никто не отменял) - недостижимым тоже не представляется.

Поэтому на память вновь приходит набивший оскомину классический анекдот. “Сестричка, а может быть, все-таки в реанимацию?” Давайте будем считать, что врач еще не определился, и ответ повисает в воздухе. Предлагаю просто поболеть за своих. Тем более, что не настолько уж и плохо они вчера смотрелись в Батуми.

Нет, я понимаю, что у нас как нужно играть и руководить сборной знают все, кроме ее тренера. И кто не должен ее тренировать - знают те же все, кроме УАФ. Но хоть паузу вы взять можете? Хотя сильно сомневаюсь. И потому закончить хочу “попурри” из четырех вменяемых комментариев, растворившихся в море “диванного” хейта.

“Наша збірна - то пряме відзеркалення того, що відбувається в нашій країні…

Це рівень нашого футболу. Він падає. U-19 програє Казахстану та Словаччині, клуби програють всім підряд. Не розумію що ви всі хочете. В країні є важливіші проблеми…

У нас в півзахисті, крім Мудрика, одне УПЛ. Гляньте на єврокубки. Хтось казав, покажіть ваш півзахист…

Я теж не у захваті від Реброва, але невикористані шанси - це ж ІНДИВІДУАЛЬНА майстерність! Що, прийде інший тренер і вона одразу з'явиться у цілої плеяди наших гравців?”

Ну, слава Богу, а то, честное слово, иногда уже кажется, что я такой остался один.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine