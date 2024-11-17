Неутешительный прогноз. Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций

Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций.

Компьютерная модуляция определила расклады в группе В1, в которой играет Украина.

Украина может финишировать как четвертой, так и второй. Шансы на первое место после вчерашней ничьей с Грузией потеряны.

вероятность занять последнее место и понизиться в дивизион С - 62%;

вероятность занять второе место и побороться с одним из третьих мест дивизиона А - 28%;

шанс на третье место, которое дает право на плей-офф с одним из вторых мест дивизиона С - 10%.

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Фаворит на первое место в группе - Чехия. Вероятность, что они станут победителями группы оценивается в 65%. Шанс Грузии на победу в группе компьютер оценивает в 25%. На победу Албании дают 9%.

Madness in Group B1:

???? ???????? favorites for promotion

???? ???????? is likely to finish either 2nd or 4th

???? ???????? is likely to finish either 3rd or 1st

???? ???????? is likely to finish either 4th or 2nd pic.twitter.com/ID7rsGwP2H — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2024

Сборная Украины следующий матч сыграет против сборной Албании 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.