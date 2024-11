Неутешительный прогноз. Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций

Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций.

Компьютерная модуляция определила расклады в группе В1, в которой играет Украина.

Украина может финишировать как четвертой, так и второй. Шансы на первое место после вчерашней ничьей с Грузией потеряны.

Фаворит на первое место в группе - Чехия. Вероятность, что они станут победителями группы оценивается в 65%. Шанс Грузии на победу в группе компьютер оценивает в 25%. На победу Албании дают 9%.

