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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Неутешительный прогноз. Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но нужно играть и показывать характер

Неутешительный прогноз. Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Названы процентные шансы Украины на плей-офф Лиги Наций.

Компьютерная модуляция определила расклады в группе В1, в которой играет Украина.

Украина может финишировать как четвертой, так и второй. Шансы на первое место после вчерашней ничьей с Грузией потеряны.

Читайте такжеПлей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
  • вероятность занять последнее место и понизиться в дивизион С - 62%;
  • вероятность занять второе место и побороться с одним из третьих мест дивизиона А - 28%;
  • шанс на третье место, которое дает право на плей-офф с одним из вторых мест дивизиона С - 10%.
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Фаворит на первое место в группе - Чехия. Вероятность, что они станут победителями группы оценивается в 65%. Шанс Грузии на победу в группе компьютер оценивает в 25%. На победу Албании дают 9%.

Сборная Украины следующий матч сыграет против сборной Албании 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
17.11.2024 в 17:51
В принципі, нах ця ліга націй?. З цим .обнутим календарем, ше якагось плей оф нехватало. Вистпвляйте дубль, і хай шо буде. Пішли вони на.уй.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
17.11.2024 в 17:51
В принципі, нах ця ліга націй?. З цим .обнутим календарем, ше якагось плей оф нехватало. Вистпвляйте дубль, і хай шо буде. Пішли вони на.уй.
Ответить
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2024 в 17:28
вероятность занять последнее место и понизиться в дивизион С - 62%; Бред, 100% - точный прогноз.
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