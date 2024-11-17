"Украинский Беккенбауэр". Бывший игрок сборной Украины восхитился действиями защитника украинской команды

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал игру Лиги наций Грузия – Украина, закончившуюся со счетом 1:1.

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- Играли по силе две равные команды, как итог – ничейный результат. Он соответствует тому, что происходило на поле?

- Думаю, так оно и было. Счет по игре. Наша сборная провела два разных тайма. В первом играли в обороне очень дисциплинированно и организованно, особенно средняя линия. У грузин было мало шансов забить. А сборная Украины, забив быстрый гол, играла чисто от обороны, отдав инициативу хозяевам. При такой игре Мудрик имел еще один шанс увеличить счет, и тогда все было бы по-другому. Когда уже 2:0 – это хороший шанс довести начатое дело до логичного исхода. Во втором тайме слишком близко прижались к своим воротам, нужно отдать должное, их заставили так играть хозяева.

- Сборная Грузии немного удивила. Если раньше они славились своей индивидуальной техникой, но физические кондиции хромали, то теперь в этом компоненте они прибавили. Проигрывая во втором тайме, нашли силы переломить ход игры, навязать свою, и заставили нервничать нашу сборную.

- Это самая сильная сборная Грузии, которую я помню. По силе мы похожи на грузинов. Если сравнить Грузию недавних лет и теперешнею, то видна огромная разница. Да, игроки были индивидуально сильными, техничными, но не было игровой дисциплины, сейчас видна рука тренера Саньоля. Не зря пригласили иностранного специалиста. Он поставил свою игру, не подстраиваясь под соперника. Уже есть игровая дисциплина, а если она есть, то футболисты должны быть хорошо физически готовы, и это мы увидели. Раньше, когда команда проигрывала, могла раскиснуть на поле, не могли терпеть, перебороть себя. В этом матче такие негативные качества остались в прошлом. Команда преобразилась, и показала себя с лучшей стороны. Особенно качественно они провели второй тайм, сумели перестроиться, и перевернуть игру в свою пользу. Действительно, нашим игрокам было очень тяжело.

- Оправдала ли себя тактика нашей сборной играть вторым номером, действуя на контратаках? А если бы играли в открытый футбол, может, был бы другой результат?

- Наверняка Ребров со своими помощниками хорошо изучили игру соперника. Основной задачей было лишить их пространства, не дать им разбежаться, особенно Кварацхелии, и в первом тайме это получилось. Хозяева практически ничего не создали. Если бы Украина пошла с первых минут в атаку, раскрылась, и играла бы в открытый футбол, то трудно предположить, как все сложилось бы. Думаю, на эту игру была выбрана правильная тактика. Чтобы атаковать, играть первым номером, нужно часто прессинговать, а это не всегда у нас получается. Если честно, наша средняя линия не сильна в качестве игры в отборе. А вот когда играем дисциплинированно от обороны, есть компактная подстраховка с перехватом мяча и разящими выпадами, этот элемент у нас отлажен на должном уровне. Пример - забитый гол. Ну, и показательная контратака на 93-й минуте, когда дважды не забили Гуцуляк и Назаренко.

- Однозначно из-за двух этих сейвов лучший игрок сборной Грузии – вратарь Мамардашвили. А кого у нас можно отметить?

- Мамардашвили не только в этих двух случаях сыграл здорово, но и выручал на протяжение всего матча. Как я выше упомянул, в первом тайме выиграл дуэль у Мудрика. Отличный вратарь! У нашей сборной похвалы заслуживает Забарный. Столп обороны. Он у нас украинский Беккенбауэр. Солидная игра в таком юном возрасте. Также отметил бы надежную игру нашего вратаря Трубина. Вспомните его безупречный подкат при выходе один на один.

- После игры Ребров сказал: "При таком браке победить очень сложно". Что он имел ввиду? В каких компонентах присутствовал брак?

- Наверное, при выходе из обороны, когда отбирали мяч, пытались контратаковать и не всегда это получалось. Во втором тайме грузины активными действиями заставляли нас ошибаться. При выходе из обороны через пас присутствовал брак. Наверное, это и имел ввиду главный тренер. А может два нереализованных убойных голевых момента на 93-й минуте, когда, казалось, победа так близка. Ведь это тоже брак.

- Что можно пожелать в следующей игре сборной?

- Хотелось бы, чтобы сборная играла два одинаковых тайма. Что понравилось с грузинами – команда вышла сконцентрированной. Врывания соперника с полусредней зоны во фланговые, как любят играть хозяева, все это читалось, перекрывалось нашими игроками, и грузины не знали, что делать. Албания – непростой соперник. Их победа в первом матче была не случайной. Ждем только победы, чтобы иметь шансы в дальнейшем.