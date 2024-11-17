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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На определяющий матч. Украина прибыла в Тирану

Национальная сборная Украины

Впереди игра с Албанией

На определяющий матч. Украина прибыла в Тирану

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в воскресенье, 17-го ноября 2024-го года, сборная Украины из Грузии, где накануне сыграла матч с местной сборной, прибыла в столицу Албании Тирану.

Там команда Сергея Реброва через два дня сыграет против сборной Албании решающий матч в групповом раунде Лиги наций 2024/25.

Для продолжения борьбы и не вылета в Дивизион С Украине нужна только победа.

Матч против Албании состоится во вторник, 19-го ноября, в 21:45. Параллельно состоится поединок между другими двумя командами в этой группе Грузией и Чехией.

Читайте такжеПлей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций

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