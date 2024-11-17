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На определяющий матч. Украина прибыла в Тирану
Впереди игра с Албанией
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, в воскресенье, 17-го ноября 2024-го года, сборная Украины из Грузии, где накануне сыграла матч с местной сборной, прибыла в столицу Албании Тирану.
Там команда Сергея Реброва через два дня сыграет против сборной Албании решающий матч в групповом раунде Лиги наций 2024/25.
Для продолжения борьбы и не вылета в Дивизион С Украине нужна только победа.
Матч против Албании состоится во вторник, 19-го ноября, в 21:45. Параллельно состоится поединок между другими двумя командами в этой группе Грузией и Чехией.
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