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Национальная сборная Украины

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"Наболевшее". Тренер вратарей сборной Украины высказался о тех, кто комментирует действия голкиперов

Национальная сборная Украины

Говорит, что вратарь – это стратег и аналитик

"Наболевшее". Тренер вратарей сборной Украины высказался о тех, кто комментирует действия голкиперов

Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов в заметке в Instagram отреагировал на критику команды в целом и действий вратарей в частности, заявив, что эта тема – наболевшая.

Худжамов считает, что высказываться об игре имеют право только те, кто сам играл.

"Немного о наболевшем...

Довольно часто в соцсетях появляются комментарии о том, как должен играть вратарь, особенно от людей, которые не только никогда не играли в воротах, но и на поле появляются очень редко.

Мне действительно интересно: как человек может говорить о том, что никогда не делал сам? Почему в футболе считается нормальным высказывать любые мысли, даже не понимая деталей?

Вратарь не просто стоит в воротах, он там ИГРАЕТ. Это стратег, аналитик и лидер обороны. Каждое его движение требует максимальной концентрации, огромного опыта и молниеносной реакции. Ошибки случаются у всех, но утверждать: "вратарь не так сделал", не понимая ситуации, - это просто бессмысленно.

Я понимаю, что футболисты – публичные лица, и каждый имеет право на свое мнение об их действиях. Но не должно ли мнение хотя бы минимально аргументироваться и основываться на реальных знаниях?

Давайте обсудим это. Что вы об этом думаете? Нужно ли разбираться в теме, чтобы ее обсуждать, или сегодня это уже не важно?", - написал Худжамов.

Читайте такжеХуджамов: Пожалуй, не в моей компетенции давать развернутый комментарий по игре команды

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Украина Рустам Худжамов
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Источник:
Рустам Худжамов
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2024 в 19:52
Ха..! Той хто грав.... У нас в країні зараз все так: он вибрали, який тільки х....м на піаніно грав, але ж теж "експерт" великої політики, світових лідерів повчає.....
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2024 в 19:52
Ха..! Той хто грав.... У нас в країні зараз все так: он вибрали, який тільки х....м на піаніно грав, але ж теж "експерт" великої політики, світових лідерів повчає.....
Ответить
1
0

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