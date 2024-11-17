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"Наболевшее". Тренер вратарей сборной Украины высказался о тех, кто комментирует действия голкиперов
Говорит, что вратарь – это стратег и аналитик
Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov
Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов в заметке в Instagram отреагировал на критику команды в целом и действий вратарей в частности, заявив, что эта тема – наболевшая.
Худжамов считает, что высказываться об игре имеют право только те, кто сам играл.
"Немного о наболевшем...
Довольно часто в соцсетях появляются комментарии о том, как должен играть вратарь, особенно от людей, которые не только никогда не играли в воротах, но и на поле появляются очень редко.
Мне действительно интересно: как человек может говорить о том, что никогда не делал сам? Почему в футболе считается нормальным высказывать любые мысли, даже не понимая деталей?
Вратарь не просто стоит в воротах, он там ИГРАЕТ. Это стратег, аналитик и лидер обороны. Каждое его движение требует максимальной концентрации, огромного опыта и молниеносной реакции. Ошибки случаются у всех, но утверждать: "вратарь не так сделал", не понимая ситуации, - это просто бессмысленно.
Я понимаю, что футболисты – публичные лица, и каждый имеет право на свое мнение об их действиях. Но не должно ли мнение хотя бы минимально аргументироваться и основываться на реальных знаниях?
Давайте обсудим это. Что вы об этом думаете? Нужно ли разбираться в теме, чтобы ее обсуждать, или сегодня это уже не важно?", - написал Худжамов.
Читайте такжеХуджамов: Пожалуй, не в моей компетенции давать развернутый комментарий по игре команды
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