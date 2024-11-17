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Яремчук подытожил игру с Грузией и рассказал о чем говорил с Мудриком после финального свистка
Говорит, что двоякие ощущения на душе
Фото: footboom.com / Автор: неизвестен
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче с Грузией (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Албанией.
- Могли забить, а могли и пропустить. Считаю, ничья - более справедливый результат. Конечно, в конце где-то могли забить, но в целом Грузия во 2-м тайме была более опасна, чем Украина, поэтому, я думаю, заслуженная ничья для обеих команд.
- Они, когда забили, понеслись?
- Да, было тяжело, конечно. Когда они забили и начали давить - было непросто.
- Вспомни момент, когда мы могли забивать. Ты так классно отдал, и сначала удар Гуцуляка, потом еще один удар Назаренко.
- Выбежали в атаку, получил пространство, создали голевой момент. Где-то не повезло немножко.
- Мудрик очень долго тебе что-то говорил после игры. О чем говорили?
- У меня был момент в конце, когда я с фланга простреливал. Можно было ему катить назад, но меня защитник немножко подтолкнул, и я не мог уже отдавать ему передачу. Если бы отдал, думаю, также голевой момент был бы.
- Впереди игра с Албанией. Какие мысли об этом?
- За сборную всегда матчи очень ответственные. Албания - команда непростая, прошлый раз проиграли с ними, поэтому будет очень сложно. Болельщики горячие, у команды итальянский такой стиль, хорошо обороняются, сложно против них играть.
- Немного расстроены все сейчас, потому что такой эмоциональный матч?
- Двойственные ощущения. Выигрывали до 80-й минуты, в конце еще могли забить. Немножко такое опустошение.
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