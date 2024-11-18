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Национальная сборная Украины

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Албания - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины

Албания - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Албания - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Заключительный и решающий матч для сборной Украины под руководством Сергея Реброва в Лиге наций. В зависимости от результата матча с албанскими "орлами" и от встречи Чехии и Грузии, футбольная судьба может подготовить для нас три различных сценария: от понижения в классе до потенциального плей-офф за выход в дивизион A.

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На данный момент, разница между "красными" и "сине-желтыми" в таблице составляет 2 зачетных балла. В первом круге в очном поединке украинцы проиграли подопечным Сильвиньо - со счетом 1:2.

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Поединок шестого тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Албании и Украины состоится во вторник, 19-го ноября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в албанской Тиране, на "Арене Комбетаре".

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Украина Албания Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
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