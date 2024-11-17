Назаренко рассказал, какое задание получил от Реброва перед выходом на замену

Нападающий сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал потенциально голевой момент команды на 90+2 минуте матча со сборной Грузии (1:1).

"Момент был стопроцентный, надо было забивать, но не забил, расстроен. Еще со стороны не смотрел, как там все это произошло. Но если так говорить, то надо было забивать. Я вышел направо, а Леха (Гуцуляк) перешел вторым форвардом. Сергей Станиславович сказал найти момент, выбежать в контратаку. Нашел, выбежали, но не забили - жаль" - сказал игрок.