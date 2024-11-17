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Назаренко рассказал, какое задание получил от Реброва перед выходом на замену

Национальная сборная Украины

И он его выполнил

Назаренко рассказал, какое задание получил от Реброва перед выходом на замену

УАФ

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Нападающий сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал потенциально голевой момент команды на 90+2 минуте матча со сборной Грузии (1:1).

"Момент был стопроцентный, надо было забивать, но не забил, расстроен. Еще со стороны не смотрел, как там все это произошло. Но если так говорить, то надо было забивать. Я вышел направо, а Леха (Гуцуляк) перешел вторым форвардом. Сергей Станиславович сказал найти момент, выбежать в контратаку. Нашел, выбежали, но не забили - жаль" - сказал игрок.

В этом матче Назаренко вышел на замену на 86-й минуте. Во вторник, 19-го ноября, сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций. В соперниках - Албания.

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Украина Александр Назаренко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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