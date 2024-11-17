Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назаренко рассказал, какое задание получил от Реброва перед выходом на замену
И он его выполнил
УАФ
Нападающий сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал потенциально голевой момент команды на 90+2 минуте матча со сборной Грузии (1:1).
"Момент был стопроцентный, надо было забивать, но не забил, расстроен. Еще со стороны не смотрел, как там все это произошло. Но если так говорить, то надо было забивать. Я вышел направо, а Леха (Гуцуляк) перешел вторым форвардом. Сергей Станиславович сказал найти момент, выбежать в контратаку. Нашел, выбежали, но не забили - жаль" - сказал игрок.
В этом матче Назаренко вышел на замену на 86-й минуте. Во вторник, 19-го ноября, сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций. В соперниках - Албания.
Популярное сейчас
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Быстрее чем многие думают. Премьер Канады дал прогноз относительно окончания войны в Украине
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой