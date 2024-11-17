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"Думайте". Маркевич поделился наблюдениями от игры сборной Украины

Национальная сборная Украины

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"Думайте". Маркевич поделился наблюдениями от игры сборной Украины

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Украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от ничьи сборной Украины с Грузией (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций.

"Опять надежды отечественных поклонников футбола не оправдались. Я также склонялся к тому, что подопечные Сергея Реброва победят в Батуми. Даже погодные условия были нашим союзником, ведь тяжелый газон почти нивелировал преимущество грузин в технике. Однако в очередной раз возникли проблемы с созданием и главное, реализацией голевых моментов. Хорошо, что помог автогол хозяев.

Не может не беспокоить, что наряду с нашими легионерами хуже начали играть и футболисты, представляющие УПЛ. Все же, я продолжаю считать, что украинская сборная может играть лучше, а нынешние проблемы, видимо, связаны с психологией. Но реалии таковы, что если 19 ноября не удастся одолеть в гостях албанцев, то нас ждет Лига С и встречи с футбольными странами-карликами не избежать. Думайте", - сказал специалист.

Во вторник, 19-го ноября, сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций. В соперниках - Албания.

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Мирон Маркевич Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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