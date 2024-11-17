"Думайте". Маркевич поделился наблюдениями от игры сборной Украины

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от ничьи сборной Украины с Грузией (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций.

"Опять надежды отечественных поклонников футбола не оправдались. Я также склонялся к тому, что подопечные Сергея Реброва победят в Батуми. Даже погодные условия были нашим союзником, ведь тяжелый газон почти нивелировал преимущество грузин в технике. Однако в очередной раз возникли проблемы с созданием и главное, реализацией голевых моментов. Хорошо, что помог автогол хозяев.

Не может не беспокоить, что наряду с нашими легионерами хуже начали играть и футболисты, представляющие УПЛ. Все же, я продолжаю считать, что украинская сборная может играть лучше, а нынешние проблемы, видимо, связаны с психологией. Но реалии таковы, что если 19 ноября не удастся одолеть в гостях албанцев, то нас ждет Лига С и встречи с футбольными странами-карликами не избежать. Думайте", - сказал специалист.