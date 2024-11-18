Григорчук – об игре Украины: Просто хочется выключить телевизор

Бывший главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук остался недоволен качеством игры сборной Украины против Грузии (1:1).

“Когда я вижу, что команда сидит в обороне, играя на контратаках, мне просто хочется выключить телевизор. Я хочу видеть, чтобы команда играла на чужой половине поля, была агрессивной, атакующей, прессинговала впереди, была смелой и ничего не боялась. Не могу сказать, что футбол от обороны плохой, но это мне не интересно. Так я сейчас смотрю на футбол”.

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“Главное оружие – это позиционная атака, острые выпады, умение играть один в один, обострять. Когда есть контроль мяча, а затем соло одного человека, к которому еще добавляются игроки и они взаимодействуют в разных комбинациях – вот это футбол”, – сказал Григорчук в программе YouTube-канала BurBuzz.

Тренер находится без клуба с начала октября после увольнения из "Нефтчи".