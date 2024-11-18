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Кварцяный дал совет сборной Украины перед решающей игрой с Албанией

Национальная сборная Украины

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Кварцяный дал совет сборной Украины перед решающей игрой с Албанией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Албании в заключительном туре Лиги наций. Специалист считает, что сине-желтые способны одержать победу.

"Запросто! То есть, верю, что шансы на победу есть. Хотя будет очень тяжело. Албанцы - такие очень неуступчивые игроки, агрессивные, физически крепкие. Приходилось с ними пересекаться во время тренерской работы.

Если украинцы на игру в Тиране не выйдут волками, то... Даже не знаю.

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Грузия тоже состоит из эмоциональных, горячих, темпераментных игроков. Но они - герои лишь тогда, когда их много. Албанцы же другие. Так каждый в одиночку может броситься на "штурм крепости". Они будут и драться, и кусаться. Я тренировал немало игроков с Балкан, албанцев в частности, поэтому знаю о чем говорю.

Должны украинцы пересилить себя, сыграть через не могу. Только так удастся одержать победу", - считает Кварцяный.

Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.

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Виталий Кварцяный Украина Албания
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 08:59
УВАГА ! На цьому сайті працює російська бото-ферма ! Активно пропагують путінські наративи та нещадно критикують керівництво країни, славні Збройні сили України та сіють зневіру та ненависть між українцями, закликають владу та населення припинити спротив ворогу ! Ці агенти ворога активно підтримуються адмінами сайту, оскільки блокують українців, які виступають проти ботоферми ! Самі активні з них Barcelinius та Gudvin ! Якщо адміністрація сайту не прийме ніяких заходів по блокування проросійської агітації, буду змушений звернутися до Служби безпеки України !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 08:59
УВАГА ! На цьому сайті працює російська бото-ферма ! Активно пропагують путінські наративи та нещадно критикують керівництво країни, славні Збройні сили України та сіють зневіру та ненависть між українцями, закликають владу та населення припинити спротив ворогу ! Ці агенти ворога активно підтримуються адмінами сайту, оскільки блокують українців, які виступають проти ботоферми ! Самі активні з них Barcelinius та Gudvin ! Якщо адміністрація сайту не прийме ніяких заходів по блокування проросійської агітації, буду змушений звернутися до Служби безпеки України !
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