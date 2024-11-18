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Кварцяный дал совет сборной Украины перед решающей игрой с Албанией
Что сказал?
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Албании в заключительном туре Лиги наций. Специалист считает, что сине-желтые способны одержать победу.
"Запросто! То есть, верю, что шансы на победу есть. Хотя будет очень тяжело. Албанцы - такие очень неуступчивые игроки, агрессивные, физически крепкие. Приходилось с ними пересекаться во время тренерской работы.
Если украинцы на игру в Тиране не выйдут волками, то... Даже не знаю.Читайте такжеБаттл левых вингеров. Кварцяный сравнил выступления Мудрика и Кварацхелии в очной встрече
Грузия тоже состоит из эмоциональных, горячих, темпераментных игроков. Но они - герои лишь тогда, когда их много. Албанцы же другие. Так каждый в одиночку может броситься на "штурм крепости". Они будут и драться, и кусаться. Я тренировал немало игроков с Балкан, албанцев в частности, поэтому знаю о чем говорю.
Должны украинцы пересилить себя, сыграть через не могу. Только так удастся одержать победу", - считает Кварцяный.
Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.
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