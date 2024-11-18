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Дулуб оценил шансы сборной Украины на победу в матче с Албанией

Национальная сборная Украины

Нужна только победа

Дулуб оценил шансы сборной Украины на победу в матче с Албанией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Тренер Олег Дулуб прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией (1:1) в Лиге наций, а также поделился ожиданиями от встречи сине-желтых с Албанией.

– Двоякие впечатления. Украине для того, чтобы подняться в таблице, нужна была победа. Она была близка, потому что если бы Мудрик реализовал свой момент, совсем другая картина была бы. Если брать по результату – скорее отрицательные. Потому что ожидалось три очка. Но надо понимать, что это выездная игра, и сборная Грузии хорошо играет дома.

По игре мне очень понравился тактический рисунок в первом тайме, когда очень внимательно смотришь за игрой, перестройка с асимметричными крайними защитниками. Более современные тенденции. Во втором тайме грузины заставили играть на удержание счета, игра так подсказывала. Момент на 93-й минуте – за скобками.

В целом счет закономерен, потому что и у Грузии были моменты. Потому такое у меня, двоякое впечатление.

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– В связи с чем, по вашему мнению, у Украины и в этом матче, и вообще возникают проблемы в атаке, с реализацией моментов?

– Реализация моментов – это индивидуальное мастерство в первую очередь. На втором месте – окружающая атмосфера. Она влияет. Если появляется какая-то нервозность, игрок начинает нервничать, тогда стоит ждать ошибок. Если берем 93-ю минуту, момент Гуцуляка и Назаренко – это от большого желания.

Но если рассмотреть три последних игры, где взяли пять очков, то здесь уже есть динамика по сравнению с первыми двумя матчами.

– В последнем туре Украине в любом случае нужно обыгрывать Албанию, если она хочет оставаться в дивизионе В. Этой сборной удастся сделать это?

– Я думаю, что шансы очень высоки. Сборная начинает приходить в состояние сбалансированности, несмотря на то, что ее критикуют в основном заслуженно. Но игроки начинают притираться друг к другу. В матче с Албанией, в принципе, не должно быть проблем.

Сборная Украины мне напоминает сейчас льва перед прыжком. Когда пружина сжимается – когда-то она должна выпрямиться. Вот такое состояние сборной – думаю, по силам взять три очка, - сказал Дулуб.

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Украина Грузия Олег Дулуб
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 09:00
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 09:00
УВАГА ! На цьому сайті працює російська бото-ферма ! Активно пропагують путінські наративи та нещадно критикують керівництво країни, славні Збройні сили України та сіють зневіру та ненависть між українцями, закликають владу та населення припинити спротив ворогу ! Ці агенти ворога активно підтримуються адмінами сайту, оскільки блокують українців, які виступають проти ботоферми ! Самі активні з них Barcelinius та Gudvin ! Якщо адміністрація сайту не прийме ніяких заходів по блокування проросійської агітації, буду змушений звернутися до Служби безпеки України !
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