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Довбик прокомментировал неудачу сборной в матче с Грузией
Сыграли два фактора
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Артем Довбик проанализировал игру против национальной команды Грузии (1:1) в матче пятого тура Лиги наций.
"Конечно, тяжелая игра, потому что это, наверное, лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.
Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была", - сказал Довбик.
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