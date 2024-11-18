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Довбик прокомментировал неудачу сборной в матче с Грузией

Национальная сборная Украины

Сыграли два фактора

Довбик прокомментировал неудачу сборной в матче с Грузией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проанализировал игру против национальной команды Грузии (1:1) в матче пятого тура Лиги наций.

"Конечно, тяжелая игра, потому что это, наверное, лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.

Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была", - сказал Довбик.

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Украина Грузия Лига Наций Артем Довбик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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