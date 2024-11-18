Довбик прокомментировал неудачу сборной в матче с Грузией

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проанализировал игру против национальной команды Грузии (1:1) в матче пятого тура Лиги наций.

"Конечно, тяжелая игра, потому что это, наверное, лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.

Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была", - сказал Довбик.