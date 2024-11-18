Экс-тренер сборной Украины указал на проблемы команды перед матчем с Албанией

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от встречи сине-желтых с Албанией в заключительном матче Лиги наций.

"Учитывая погодные условия, которые были в Батуми в игре с Грузией, надо понимать, что восстановиться к матчу с Албанией будет непросто. Думаю, проблема может возникнуть у Конопли, который вдоволь набегался на тяжелом газоне на фланге, да и другие наши футболисты набегались...

Знаю, что раньше была такая статистика - в первом поединке из двух спаренных брак составляет 30-32 процента, а во втором - 40-42%. В такой ситуации стоит провести ротацию игроков средней линии. Однако, здесь важно понимать, может ли Ребров позволить себе изменить в "старте" Шапаренко и Бражко, да и других исполнителей, который вышли с первых минут в матче с Грузией. Конечно, выйти они могут, но будут не такими...

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Дилемма также - играть с одним нападающим, или с двумя? Если с одним, то Мудрику сложно. Стоит отметить, что гол, который создал Мудрик в Батуми, - в определенной степени случайность, потому что грузины фактически сами себе этот мяч привезли. Что касается Яремчука, то он тоже зависим от передач партнеров по команде, как и Довбик. В атаке против Грузии у нас мало что получалось, и важно это улучшить к игре с Албанией.

Сборную Албании украинцы, конечно, могут обыграть, и со второго места попробовать повыситься в классе через плей-офф. К сожалению, не все будет зависеть от результата нашего матча в Тиране", - сказал Буряк.