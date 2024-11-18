"В игре против Шахтера ему выбили два зуба". Дебютант сборной мог завершить карьеру

Директор академии "Руха" Владимир Безубяк рассказал историю с юношеского периода защитника команды и дебютанта национальной сборной Украины Алексея Сыча.

"В старших классах Алексей на год остался без футбола, имея проблемы с бедром. Долгое время он даже не тренировался.

Из интерната он не уходил, будучи рядом с ребятами. Можно еще вспомнить зимний турнир, когда в игре против "Шахтера" ему выбили два зуба. Сыч все преодолел!", - сказал Безубяк в интервью сайту Український футбол.