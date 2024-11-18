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"В игре против Шахтера ему выбили два зуба". Дебютант сборной мог завершить карьеру
Это было в юношеском возрасте
Фото: ФК Рух
Директор академии "Руха" Владимир Безубяк рассказал историю с юношеского периода защитника команды и дебютанта национальной сборной Украины Алексея Сыча.
"В старших классах Алексей на год остался без футбола, имея проблемы с бедром. Долгое время он даже не тренировался.
Из интерната он не уходил, будучи рядом с ребятами. Можно еще вспомнить зимний турнир, когда в игре против "Шахтера" ему выбили два зуба. Сыч все преодолел!", - сказал Безубяк в интервью сайту Український футбол.
За главную команду страны Алексей пока не дебютировал, но будет иметь на это шанс в заключительном матче Лиги наций против Албании, который состоится завтра, 19 ноября.
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