  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН

Национальная сборная Украины

19 ноября сине-желтые сыграют против Албании

"Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, рассказал, чего ожидает от матча сине-желтых против Албании в рамках 6-го тура Лиги наций.

"В матче с Албанией нам нужна только победа. Но если мы выиграем, то только случайно. Закономерно мы победили только Молдову в товарищеском матче. А так нам помогают удаления, плохие пенальти и случайные залеты и тому подобное.

Читайте такжеЭкс-тренер сборной Украины указал на проблемы команды перед матчем с Албанией

Я хочу, чтобы мы победили, хотя бы - 1:0. Возможно, случайно со стандарта залетит, или Мишка 70 пробежит и попадет кому-то в ногу. Но даже если мы победим, то что нам делать в элитном дивизионе? Мы здесь мучаемся с командами, которые не сильнее нас.

Несколько слов игрокам? У меня все просто. Ребята, будьте смелее и, возможно, все получится", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.

Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.

Читайте также"В игре против Шахтера ему выбили два зуба". Дебютант сборной мог завершить карьеру
По теме
yellow-arrow
Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной
yellow-arrow
"В игре против Шахтера ему выбили два зуба". Дебютант сборной мог завершить карьеру
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Украины указал на проблемы команды перед матчем с Албанией
Украина Албания Виктор Леоненко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости