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"Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН
19 ноября сине-желтые сыграют против Албании
Фото: dynamo.kiev
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, рассказал, чего ожидает от матча сине-желтых против Албании в рамках 6-го тура Лиги наций.
"В матче с Албанией нам нужна только победа. Но если мы выиграем, то только случайно. Закономерно мы победили только Молдову в товарищеском матче. А так нам помогают удаления, плохие пенальти и случайные залеты и тому подобное.
Я хочу, чтобы мы победили, хотя бы - 1:0. Возможно, случайно со стандарта залетит, или Мишка 70 пробежит и попадет кому-то в ногу. Но даже если мы победим, то что нам делать в элитном дивизионе? Мы здесь мучаемся с командами, которые не сильнее нас.
Несколько слов игрокам? У меня все просто. Ребята, будьте смелее и, возможно, все получится", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.
Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.
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