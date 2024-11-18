"Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких поделился мыслями относительно матча сборной Украины против Албании в 6-м туре Лиги наций.

"Ожидаю победы! Больше, я думаю, не о чем говорить. Только победа! Ребята это понимают, я думаю, и будут выходить с такой заряженностью, чтобы только победить. Как говорят, отступать уже некуда. Все по силам. Да, албанцы в плане футбола - такая "противная" команда, "вонючая". Главное, я думаю, не пропустить, а там все равно свой момент найдем, а голик, и не один, я думаю, забить сможем.

Я думаю, что все туда хотят, в Лигу А. Уровень команд там, конечно, выше, но и сборная Украины не из слабых. По составу, по людям. Много легионеров, которые сейчас играют в топ-чемпионатах. Туда также просто так не берут. Прежде всего, нужно исходить от своей игры. Как оно там будет - пусть будет. Нужно взять свои 3 очка, а там, как сложится. Не нужно смотреть туда... Поднялись - хорошо, остались - неплохо, вылетели - разумеется, не очень.

Нужно сосредоточиться на этой игре, выходить и продемонстрировать то, на что способны реально, а способны на многое. Надо сконцентрироваться на Албании и выходить с таким зарядом, чтобы аж искры летели и дым стоял. Тогда будет все нормально, я думаю", - считает Шацких.