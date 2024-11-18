  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины

Национальная сборная Украины

Бывший форвард ожидает победы от команды Реброва

"Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

Новина українською

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких поделился мыслями относительно матча сборной Украины против Албании в 6-м туре Лиги наций.

"Ожидаю победы! Больше, я думаю, не о чем говорить. Только победа! Ребята это понимают, я думаю, и будут выходить с такой заряженностью, чтобы только победить. Как говорят, отступать уже некуда. Все по силам. Да, албанцы в плане футбола - такая "противная" команда, "вонючая". Главное, я думаю, не пропустить, а там все равно свой момент найдем, а голик, и не один, я думаю, забить сможем.

Читайте также"Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН

Я думаю, что все туда хотят, в Лигу А. Уровень команд там, конечно, выше, но и сборная Украины не из слабых. По составу, по людям. Много легионеров, которые сейчас играют в топ-чемпионатах. Туда также просто так не берут. Прежде всего, нужно исходить от своей игры. Как оно там будет - пусть будет. Нужно взять свои 3 очка, а там, как сложится. Не нужно смотреть туда... Поднялись - хорошо, остались - неплохо, вылетели - разумеется, не очень.

Нужно сосредоточиться на этой игре, выходить и продемонстрировать то, на что способны реально, а способны на многое. Надо сконцентрироваться на Албании и выходить с таким зарядом, чтобы аж искры летели и дым стоял. Тогда будет все нормально, я думаю", - считает Шацких.

Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть
yellow-arrow
Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной
yellow-arrow
"Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН
Максим Шацких Украина Албания
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости