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Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть

Национальная сборная Украины

"Самое главное - всем восстановиться" (с)

Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной команды Украины Артем Довбик дал комментарий перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Албании.

"Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем стараться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде -- это нелегко.

Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми, потому что сейчас все команды стараются играть в футбол, и нет сейчас команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть стопроцентно готовым", - отметил Довбик.

Напомним, поединок Албания - Украина состоится 19 ноября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Албания Лига Наций Артем Довбик
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Бураков
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