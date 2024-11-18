Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть

Нападающий национальной команды Украины Артем Довбик дал комментарий перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Албании.

"Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем стараться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде -- это нелегко.

Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми, потому что сейчас все команды стараются играть в футбол, и нет сейчас команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть стопроцентно готовым", - отметил Довбик.