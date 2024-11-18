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Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть
"Самое главное - всем восстановиться" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий национальной команды Украины Артем Довбик дал комментарий перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Албании.
"Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем стараться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде -- это нелегко.
Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми, потому что сейчас все команды стараются играть в футбол, и нет сейчас команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть стопроцентно готовым", - отметил Довбик.
Напомним, поединок Албания - Украина состоится 19 ноября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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