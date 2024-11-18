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"Этого окажется недостаточно". Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Албанией
Украинская команда попытается победить албанцев
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Бывший игрок сборной Украины Игорь Жабченко сделал прогноз на матч национальной команды с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.
"Подходит к завершению групповой турнир Лиги наций и приходится констатировать, что ни в одном из проведенных поединков игра украинской сборной не производила целостного впечатления. Были качественные отрезки, которые сменялись провальными и поэтому имеем то, что имеем: к решающему противостоянию с албанцами подошли занимая последнее место.
Думаю, что завтра украинская сборная приложит максимум усилий, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, взять верх и избежать понижения в классе. Она даже забьет, но этого окажется недостаточно для победы, потому что свои ворота не сохраним на "замке". Будет результативная ничья – 1:1, которая нас отнюдь не устраивает. А все из-за досадных сбоев в командном механизме", - сказал Жабченко для Sport.ua.
Матч Албания - Украина состоится во вторник, 19 ноября и начнется в 21:45.
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