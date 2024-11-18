"Он не звезда". Леоненко сравнил ведущего украинского нападающего с Роналду и Месси

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал форварда "сине-желтых" Артема Довбика после матча против Грузии в 5-м туре Лиги наций (1:1), сравнив его с легендарными Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Почему Довбик так блекло выступает за сборную? Это просто его уровень.

В "Жироне" и "Роме" он может забивать, а в другой команде - нет. Значит, он не звезда. Роналду и Месси, почему-то, везде забивают, поэтому они звезды", - сказал Леоненко.