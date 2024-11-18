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"Он не звезда". Леоненко сравнил ведущего украинского нападающего с Роналду и Месси

Национальная сборная Украины
Обновлено

Критика от коллеги по амплуа

"Он не звезда". Леоненко сравнил ведущего украинского нападающего с Роналду и Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал форварда "сине-желтых" Артема Довбика после матча против Грузии в 5-м туре Лиги наций (1:1), сравнив его с легендарными Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Почему Довбик так блекло выступает за сборную? Это просто его уровень.

В "Жироне" и "Роме" он может забивать, а в другой команде - нет. Значит, он не звезда. Роналду и Месси, почему-то, везде забивают, поэтому они звезды", - сказал Леоненко.

На счету Довбика 11 забитых мячей в 33 играх за национальную команду Украины.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
18.11.2024 в 16:51
Та почекайте ще трохи. В дивізіоні С Артем нарешті почне робити свою справу
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Комментарии 4
Карпатий(Штати) (Чикаго)
18.11.2024 в 16:51
Та почекайте ще трохи. В дивізіоні С Артем нарешті почне робити свою справу
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0
0
Matachorros (Chicago)
18.11.2024 в 15:54
В этом плане алкаш прав
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0
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Слава с Днепра (Днепропетровск)
18.11.2024 в 15:40
Откровенно разочаровывает Артем Довбык и потому очень не хочется видеть его в основе. Превратился в пижона: в обыгрыш не идет, плохо двигается, не открывается . Так может превратиться в коноплянку-2
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 15:35
200%
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1
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