Вирт - об ожиданиях от игры с Албанией: Надеюсь, нападающие скажут свое веское слово

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины.

"Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.

Я верю в украинскую сборную, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения"