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Вирт - об ожиданиях от игры с Албанией: Надеюсь, нападающие скажут свое веское слово
Момент икс
Фото: НК Верес
Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины.
"Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.
Я верю в украинскую сборную, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения"
Напомним, Украина сыграет с Албанией на выезде, 19 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
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