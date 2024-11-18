  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вирт - об ожиданиях от игры с Албанией: Надеюсь, нападающие скажут свое веское слово
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт - об ожиданиях от игры с Албанией: Надеюсь, нападающие скажут свое веское слово

Национальная сборная Украины
Обновлено

Момент икс

Вирт - об ожиданиях от игры с Албанией: Надеюсь, нападающие скажут свое веское слово

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины.

"Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.

Я верю в украинскую сборную, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения"

Напомним, Украина сыграет с Албанией на выезде, 19 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
yellow-arrow
"Он не звезда". Леоненко сравнил ведущего украинского нападающего с Роналду и Месси
yellow-arrow
"Этого окажется недостаточно". Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Албанией
Украина Албания Юрий Вирт Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости