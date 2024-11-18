"Нам нужно провести один из лучших матчей". Главный тренер Албании прокомментировал матч против Украины

Главный тренер национальной сборной Албании Сильвиньо дал комментарий накануне последнего тура Лиги наций, в котором они встретятся со сборной Украины.

"Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая ровная группа. Перед заключительными матчами может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины — я видел его. Это была сложная игра, шансы были равны: 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная".

"Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая команда, с которой трудно играть. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, поскольку у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это является нашей целью на сегодня", — цитирует слова главного тренера Албании Суспільне Спорт.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч между сборными Албании и Украины состоится уже завтра, во вторник 19-го ноября. Начало игры в 21:45. Следить за матчем можно в матч-центре UA-Футбол >>>