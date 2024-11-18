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Национальная сборная Украины

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Албания - Украина: вспомните стартовый состав сине-желтых в товарищеском матче против албанцев 2018 года? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Кого было назвать сложнее всего?

Албания - Украина: вспомните стартовый состав сине-желтых в товарищеском матче против албанцев 2018 года? Квиз от UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

19-го ноября сборная Украины проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги наций-2024/25. На выезде наша команда сыграет против Албании. Надеемся, что "сине-желтые" смогут взять реванш за поражение в начале этой осени 1:2.

В последний раз Украина играла в гостях у албанцев летом 2018-го года. В том товарищеском поединке наши соотечественники разгромили соперника 4:1.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том контрольном матче против албанцев 2018-го года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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квиз от UA-Футбол
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