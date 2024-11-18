"Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается". Сергей Ребров начал свою пресс-конференцию с важного сообщения для СМИ

Прежде чем начать пресс-конференцию, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал последние ужасные новости из украинских городов, которые недавно пострадали от обстрелов РФ.

"В связи с последними обстрелами врага, страны-террориста, наших городов, хотел бы выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается. Враг ежедневно обстреливает наши города и убивает наше мирное население".

"Хотел бы подчеркнуть, что мы мы действительно благодарны всем за помощь. Именно сейчас мы нуждаемся в помощи от стран Европы", — добавил Ребров.