Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается". Сергей Ребров начал свою пресс-конференцию с важного сообщения для СМИ
Важный месседж от наставника национальной команды
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Прежде чем начать пресс-конференцию, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал последние ужасные новости из украинских городов, которые недавно пострадали от обстрелов РФ.
"В связи с последними обстрелами врага, страны-террориста, наших городов, хотел бы выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается. Враг ежедневно обстреливает наши города и убивает наше мирное население".
"Хотел бы подчеркнуть, что мы мы действительно благодарны всем за помощь. Именно сейчас мы нуждаемся в помощи от стран Европы", — добавил Ребров.
Популярное сейчас
- Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые
- "Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
- "Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Комментарии 2