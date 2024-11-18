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"Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается". Сергей Ребров начал свою пресс-конференцию с важного сообщения для СМИ

Национальная сборная Украины

Важный месседж от наставника национальной команды

"Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается". Сергей Ребров начал свою пресс-конференцию с важного сообщения для СМИ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Прежде чем начать пресс-конференцию, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал последние ужасные новости из украинских городов, которые недавно пострадали от обстрелов РФ.

"В связи с последними обстрелами врага, страны-террориста, наших городов, хотел бы выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается. Враг ежедневно обстреливает наши города и убивает наше мирное население".

"Хотел бы подчеркнуть, что мы мы действительно благодарны всем за помощь. Именно сейчас мы нуждаемся в помощи от стран Европы", — добавил Ребров.

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Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины война с россией
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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download1 (huyersk)
18.11.2024 в 19:31
сикло підколодне. Про війну усі чули, розскажи про зелений терор, пропаганду та диктатуру, свого друга Єрмака - агента кремля! Що тренер - чмо, що людина. Слова співчуття засунь собі у дупу, ми вже ситі цими словами пустими від горе недопрезедента країни.
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
18.11.2024 в 19:31
сикло підколодне. Про війну усі чули, розскажи про зелений терор, пропаганду та диктатуру, свого друга Єрмака - агента кремля! Що тренер - чмо, що людина. Слова співчуття засунь собі у дупу, ми вже ситі цими словами пустими від горе недопрезедента країни.
Ответить
0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 19:25
Правильно!
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