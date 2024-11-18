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Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной накануне матча против Албании
Специалист ответил на вопросы журналиста
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 6-го тура Лиги наций против Албании прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
– Есть ли сейчас в составе сборной травмированные после матча с Грузией, в частности какое состояние у Ваната?
– Влад восстанавливается, он приехал в сборную с желанием играть. Он хочет играть и еще есть 24 часа, мы надеемся, что он будет готов к этому матчу.
Напомним, что матч Албания - Украина состоится 19 ноября в 21:45 по Киеву.
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