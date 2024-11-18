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Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной накануне матча против Албании

Национальная сборная Украины

Специалист ответил на вопросы журналиста

Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной накануне матча против Албании

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 6-го тура Лиги наций против Албании прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Есть ли сейчас в составе сборной травмированные после матча с Грузией, в частности какое состояние у Ваната?

– Влад восстанавливается, он приехал в сборную с желанием играть. Он хочет играть и еще есть 24 часа, мы надеемся, что он будет готов к этому матчу.

Напомним, что матч Албания - Украина состоится 19 ноября в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
18.11.2024 в 19:35
Ну довбоящер, мордує гравців з травмами. Спочатку Циганкова, тепере Довбика йому замало, давай випускати недолікованого Ваната! Хоча є і Яремчук, і Сікан! Тренер недорозуміння! Чергове динамівське сердце вислуговуєтся перед сурками, тьфу, гидота
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
18.11.2024 в 19:35
Ну довбоящер, мордує гравців з травмами. Спочатку Циганкова, тепере Довбика йому замало, давай випускати недолікованого Ваната! Хоча є і Яремчук, і Сікан! Тренер недорозуміння! Чергове динамівське сердце вислуговуєтся перед сурками, тьфу, гидота
Ответить
0
2
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.11.2024 в 19:07
беседина и суркаса візми для атакуючого футболу
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1
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.11.2024 в 19:45
Та ні, чого там мілочитися - треба брати синків ахметова та їхнього папу-хана, а також його орлів - тимощука, орбу, зубова та інших таких же майстровитих і затятих "патріотів" України, ото буде збірна, ото заграє! - дрім тім для таких, як ви, так?
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