"Надеемся, что каждый футболист покажет свою лучшую игру". Нападающий сборной Украины дал комментарий перед матчем с Албанией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий перед матчем Лиги наций против Албании, ответив на вопросы журналистов о том, как он оценивает уровень игры соперника и о том, как будет действовать наша национальная команда.

— Как оцениваешь сборную Албании? Наверное, мы будем играть первым номером, как нам вскрывать албанскую оборону?

— Матчи на выезде всегда отличаются от домашних. Думаю, сборная Албании достаточно мощная команда и последний матч это показал. У них хороший нападающий и великолепная дисциплина в обороне. Я считаю, что у нас также есть достаточно квалифицированных футболистов, которые могут решить судьбу матча. Будем фокусироваться на том, что нам нужна победа. Надеюсь, что мы создадим достаточно голевых моментов, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах. Надеемся, что каждый футболист покажет свою лучшую игру.

— Говорили, что в Батуми было твердое поле, несмотря на то, что лил дождь. Насколько трудно было восстановиться после игры?

— Поле было для всех одинаковое. Поле выдержало плохую погоду, с этим не было проблем, потому что мы все профессиональные футболисты и мы должны как можно быстрее восстанавливаться после матчей.

— Мы видели последние матчи Украины, и у вас остаются те же проблемы. Что не так с вашими атакующими игроками?

— Иногда бывают такие матчи, когда мы не забиваем или не создаем моменты. Однако это не значит. что у нас плохие атакующие игроки. Прошлый матч против Албании был сложным, ведь они играли в низком блоке, поэтому забить было трудно. У нашей команды есть отличный атакующий потенциал. Мы хотим показывать лучший футбол, но он состоит как из взлетов, так и из падений.

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— Чувствуете ли вы давление в связи с тем, что вы можете вылететь в дивизион С и трудно ли вам психологически готовиться к выездному матчу в Албании?

— Конечно, мы чувствуем давление, но это часть футбола. Каждый матч является непростым. Все понимают, насколько этот матч важен. Большинство наших футболистов выступают в топ-клубах, которые играют на больших стадионах, и они привыкли к тому, что нужно побеждать, никак иначе. Игроки привыкли к таким вызовам, поэтому я надеюсь, что это не станет для нас проблемой.

Добавим, что матч Албания - Украина состоится, во вторник 19-го ноября. Начало игры в 21:45. Следить за матчем можно в матч-центре UA-Футбол >>>