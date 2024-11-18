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"Сборная Албании - это топ-команда". Сергей Ребров поделился собственными мыслями перед последним матчем в Лиге наций
Вспомнили даже матчи отбора на ЧМ-1998
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне важного матча против Албании в Лиге наций.
Один из албанских журналистов попросил Сергея Реброва прокомментировать слова Виктора Леоненко, который сказал, что игроки сборной в клубах играют прекрасно, а в сборной — растворяются.
"Я не согласен, сейчас у нас очень молодая команда. На Евро у нас была самая молодая команда, а сейчас она даже еще моложе. А это значит, что молодые игроки, даже если и являются сильными, они не являются стабильными. Очень важно для игроков, которые хотят стать лидерами, показать стабильную игру в клубе и сборной".
"Думаю, у нас сейчас хорошая команда и хороший баланс между молодыми игроками и исполнителями с опытом. Как по мне, у этой команды отличное будущее. Они все исполнители высокого уровня и должны показывать свой максимум в матче за сборную. На этом уровне они выходят на поле и играют против лучших игроков лучших сборных, это непростой вызов. Я не считаю, что они плохо играют или растворяются. Завтра мы играем против Албании, это топ-команда, большинство игроков которой выступали на Евро и большинство из них играет в топ-лигах", — добавил Ребров.
Также во время пресс-конференции один из украинских журналистов вспомнил матчи отбора на ЧМ-1998, когда наша сборная уже играла против Албании и поинтересовался у Реброва, помнит ли он их.
"Каждый матч за сборную является памятным, хотя, к сожалению, я не помню именно тех голов. Но сборная Албании очень изменилась с тех пор. Очень много игроков, которые играют в топ-чемпионатах, которые играют в Серии А. Поэтому трудно сравнивать эти игры и матчи сейчас, учитывая, какой класс они показывают. Они попали на Евро и очень крепко там выступили".
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Добавим, что матч Албания - Украина состоится завтра, 18-го ноября в 21:45 по киевскому времени.
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