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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Русский похож на украинский". На предматчевой пресс-конференции сборной Украины случился удручающий инцидент из-за языка

Национальная сборная Украины

Позорная недоработка хозяев

"Русский похож на украинский". На предматчевой пресс-конференции сборной Украины случился удручающий инцидент из-за языка

фото - ВЗБІРНА

Новина українською

В Албании состоялись пресс-конференции, посвященные предстоящему матчу местной сборной с Украиной. Напомним, игра запланирована на вторник, 19-е ноября.

На пресс-конференции с участием представителей украинской сборной произошел неприятный инцидент, связанный с языком. Как сообщает ВЗБІРНА, предоставленный федерацией Албании переводчик хотел переводить вопросы представителям украинской сборной на русском языке.

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Украинцы категорически отказались от этого. В итоге перевод осуществлялся с албанского исключительно на английский.

После пресс-конференции представитель футбольной федерации Албании в разговоре с медиапредставителями объяснила, что они считали это "лучшим решением, ведь русский похож на украинский".

Добавим, что ранее Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде.

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Украина Албания
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.11.2024 в 21:02
Yже не знают к чему еще можно подраться.
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Комментарии 4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.11.2024 в 21:02
Yже не знают к чему еще можно подраться.
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0
0
Gudvin85 (Киев)
18.11.2024 в 20:17
Кошмар
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0
0
JudgeDredd (Київ)
18.11.2024 в 20:03
Треба було їй сказати, що так само схожа, як албанська на сербську.
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2
1
Будєм разбіратся (Київ)
18.11.2024 в 21:10
Гарно б макнули )
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0
1

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