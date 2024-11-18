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"Русский похож на украинский". На предматчевой пресс-конференции сборной Украины случился удручающий инцидент из-за языка
Позорная недоработка хозяев
фото - ВЗБІРНА
В Албании состоялись пресс-конференции, посвященные предстоящему матчу местной сборной с Украиной. Напомним, игра запланирована на вторник, 19-е ноября.
На пресс-конференции с участием представителей украинской сборной произошел неприятный инцидент, связанный с языком. Как сообщает ВЗБІРНА, предоставленный федерацией Албании переводчик хотел переводить вопросы представителям украинской сборной на русском языке.
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Украинцы категорически отказались от этого. В итоге перевод осуществлялся с албанского исключительно на английский.
После пресс-конференции представитель футбольной федерации Албании в разговоре с медиапредставителями объяснила, что они считали это "лучшим решением, ведь русский похож на украинский".
Добавим, что ранее Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде.
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