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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский

Национальная сборная Украины

Позиция тренера

Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В Албании на предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины, случился неприятный инцидент. Албанская сторона предоставила переводчика, который собирался переводить вопросы/ответы на русский язык.

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Украинская сторона на такие условия не согласилась, отказавшись от услуг переводчика. Сергей Ребров отреагировал на ситуацию, заявив:

"Я могу отвечать на английском, никаких проблем".

Добавим, что албанская сторона объяснила присутствие русского языка на пресс-конференции украинской стороны тем, что "русский и украинский – схожие языки".

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 20:09
Респект!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 20:09
Респект!
Ответить
1
0

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