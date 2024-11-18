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Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский
Позиция тренера
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Албании на предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины, случился неприятный инцидент. Албанская сторона предоставила переводчика, который собирался переводить вопросы/ответы на русский язык.
Украинская сторона на такие условия не согласилась, отказавшись от услуг переводчика. Сергей Ребров отреагировал на ситуацию, заявив:
"Я могу отвечать на английском, никаких проблем".
Добавим, что албанская сторона объяснила присутствие русского языка на пресс-конференции украинской стороны тем, что "русский и украинский – схожие языки".
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