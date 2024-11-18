Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский

В Албании на предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины, случился неприятный инцидент. Албанская сторона предоставила переводчика, который собирался переводить вопросы/ответы на русский язык.

Украинская сторона на такие условия не согласилась, отказавшись от услуг переводчика. Сергей Ребров отреагировал на ситуацию, заявив:

"Я могу отвечать на английском, никаких проблем".

Добавим, что албанская сторона объяснила присутствие русского языка на пресс-конференции украинской стороны тем, что "русский и украинский – схожие языки".