Михалик: Если не побеждать Албанию, то немножко будет не комильфо

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сине-жёлтые сыграют с Албанией.

– Тарас, как говорят в Одессе, мы стоим на пороге грандиозного шухера. Сборная Украины загнала себя в угол и должна во что бы то ни стало побеждать Албанию, чтобы не скатиться в дивизион С в Лиге наций. По силам нашим ребятам одолеть команду Сильвиньо?

- Начну с того, что я считаю сборную Албании середнячком в европейском футболе. Крепким, но середнячком. Все же, по моему субъективному мнению, в этом матче фаворитом является Украина. "Противный" такой соперник ждет наших ребят, албанцы и сами худо-бедно иногда играют, и не дают другим.

По силам или нет одержать победу? Я уверен, что эта сборная Украины может обыгрывать и значительно лучшие сборные, чем Албании. Просто у ребят как-то в этом цикле Лиги наций не пошло. Но если не побеждать Албанию, то немножко будет не это… Не комильфо, скажем так.

Как-то слишком много критики навалилось на наших ребят со всех сторон. И это также отражается на игре, на результатах.

Знаете, я вот хотел бы просто всех – фанатов, журналистов, экспертов – попросить поддержать сейчас морально ребят.

– Моральная поддержка – дело важное, соглашаюсь, но на поле не аргумент. Не мы будем в Тиране играть. Как, по вашему мнению, должны сыграть наши ребят, чтобы одержать сверхважную победу. С открытым забралом броситься атаковать Албанию с первых минут? Или это безрассудно и мы снова увидим команду, которая выжидает и больше сосредоточена на контригре?

– Реброву виднее, как сыграть (смеется) . На счет стиля игры этой сборной Украины, я даже не могу однозначно сказать, какой он. Вот когда я играл в сине-желтой футболке, мы действительно играли больше на контратаках. В довольно простой футбол, прагматичный. Меньше тики-таки, меньше тех билдапов, как сейчас модно говорить. А вот эта сборная не такая. При Шевченко играли иначе точно.

Не хочется лишний раз вспоминать игру против Румынии на Евро-2024 (поражение 0:3), тоже команда-среднячок плюс-минус, как Албания, а нашу сборную просто переехала катком.

Должны однозначно все сыграть с бешеной самоотдачей. С Грузией в этом компоненте у меня вопросов к ребятам нет. Разве можно сказать, что не отдавались? Хотели победить, старались. Так с румынами было "не в ту степь".