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Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Албанией. ФОТО
Футболисты готовятся к решающему матчу в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне выездного матча против сборной Албании в решающем туре Лиги наций сборная Украины провела вечернюю тренировку на "Арене Комбетаре".
Официальный аккаунт УАФ выложил в соцсетях фотографии с тренировки национальной команды.
Среди игроков, тренировавшихся на футбольном поле стадиона в Тиране, также был и Владислав Ванат из киевского "Динамо". Однако нападающий сборной тренировался по индивидуальной программе. На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров выразил надежду, что Ванат будет готов к этому матчу.
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Также добавим, что прошлый матч против Грузии в Лиге наций Владислав Ванат пропустил из-за травмы.
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