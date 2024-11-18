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Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Албанией. ФОТО

Национальная сборная Украины

Футболисты готовятся к решающему матчу в Лиге наций

Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Албанией. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне выездного матча против сборной Албании в решающем туре Лиги наций сборная Украины провела вечернюю тренировку на "Арене Комбетаре".

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Официальный аккаунт УАФ выложил в соцсетях фотографии с тренировки национальной команды.

Среди игроков, тренировавшихся на футбольном поле стадиона в Тиране, также был и Владислав Ванат из киевского "Динамо". Однако нападающий сборной тренировался по индивидуальной программе. На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров выразил надежду, что Ванат будет готов к этому матчу.

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Также добавим, что прошлый матч против Грузии в Лиге наций Владислав Ванат пропустил из-за травмы.

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Украина Национальная сборная Украины Владислав Ванат
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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