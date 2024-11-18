Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Албанией. ФОТО

Накануне выездного матча против сборной Албании в решающем туре Лиги наций сборная Украины провела вечернюю тренировку на "Арене Комбетаре".

Читайте также Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной накануне матча против Албании

Официальный аккаунт УАФ выложил в соцсетях фотографии с тренировки национальной команды.

Среди игроков, тренировавшихся на футбольном поле стадиона в Тиране, также был и Владислав Ванат из киевского "Динамо". Однако нападающий сборной тренировался по индивидуальной программе. На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров выразил надежду, что Ванат будет готов к этому матчу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что прошлый матч против Грузии в Лиге наций Владислав Ванат пропустил из-за травмы.