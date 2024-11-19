Есть топ-сборные. Определились все потенциальные соперники Украины в квалификации к ЧМ-2026

Групповой этап Лиги наций-2024/25 почти подошел к завершению, что позволяет оценить картину квалификационной сетки европейского сегмента отбора на чемпионат мира 2026. 54 сборные, которые будут участвовать в квалификации, разделены на пять корзин.

Украина попала во вторую корзину. Ее потенциальные соперники – все команды, кроме тех, которые представлены во второй корзине, а также Беларусь из четвертой корзины.

Потенциальные соперники Украины:

первая корзина – Франция, Испания, Англия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

третья корзина – Шотландия, Словения, Ирландия, Финляндия, Грузия, Албания, Северная Македония, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Израиль;

четвертая корзина – Болгария, Люксембург, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия;

пятая корзина – Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Отметим, что состав корзин может тасоваться в зависимости от ограничительных факторов во время жеребьевки, но положение Украины гарантированно не изменится.

Жеребьевка состоится 13-го декабря 2024-го года.