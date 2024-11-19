Вацко: Есть ли эго у наших футболистов? Или им нормально, когда их возят так, что уши заплетаются?

Комментатор в эфире авторского YouTube-проекта подверг критике команду Сергея Реброва за игру против грузин.

“Грузия, при всем уважении – посредственная команда двух футболистов. Мамардашвили и Кварацхелия. Но то, что творил со сборной Украины во 2-м тайме Кварацхелия... У меня только одно слово подбирается – просто п***ец. После такого, если контрацептивы не использовать, дети рождаются”.

“А есть какое-то в принципе эго у наших футболистов? Или им сейчас нормально, когда их возят так, что уши заплетаются? Хоть бы кто-нибудь его в подкате переехал, или хотя бы корпусом где-то выбросил. Немножко в ножку, немного в мяч, чтобы он почувствовал, что здесь не колхозники вышли против него на поле. Я Лужного вспоминаю: был бы праймовый Романович на поле и его хотя бы 1 разок Хвича обыграл, но я не представляю, что Лужный с ним бы сделал…”, – считает Вацко.