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Вацко: Есть ли эго у наших футболистов? Или им нормально, когда их возят так, что уши заплетаются?

Национальная сборная Украины
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Виктор возмущен отношением игроков к матчам

Вацко: Есть ли эго у наших футболистов? Или им нормально, когда их возят так, что уши заплетаются?

Скріншот - Вацко Live

Новина українською

Комментатор в эфире авторского YouTube-проекта подверг критике команду Сергея Реброва за игру против грузин.

“Грузия, при всем уважении – посредственная команда двух футболистов. Мамардашвили и Кварацхелия. Но то, что творил со сборной Украины во 2-м тайме Кварацхелия... У меня только одно слово подбирается – просто п***ец. После такого, если контрацептивы не использовать, дети рождаются”.

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“А есть какое-то в принципе эго у наших футболистов? Или им сейчас нормально, когда их возят так, что уши заплетаются? Хоть бы кто-нибудь его в подкате переехал, или хотя бы корпусом где-то выбросил. Немножко в ножку, немного в мяч, чтобы он почувствовал, что здесь не колхозники вышли против него на поле. Я Лужного вспоминаю: был бы праймовый Романович на поле и его хотя бы 1 разок Хвича обыграл, но я не представляю, что Лужный с ним бы сделал…”, – считает Вацко.

"Крестоносцы" во встрече против "сине-желтых" нанесли 18 ударов и демонстрировали контроль мяча 57%.

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Национальная сборная Украины Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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