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Цыганык: В сборной мало высококвалифицированных игроков. Все, кто играют в УПЛ – абсолютно посредственны

Национальная сборная Украины
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Комментатор признает, что возможности команды переоценили

Цыганык: В сборной мало высококвалифицированных игроков. Все, кто играют в УПЛ – абсолютно посредственны

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык высказался об уровне сборной Украины.

“В чем была проблема Реброва? У него сейчас потихоньку проходит похмелье после веры в наших футболистов. Когда он пришел, хотел построить тот футбол, который он строил в "Динамо" и "Ференцвароше", где было много легионеров.

Он посмотрел, как сборная Украины играла при Шевченко, но там были другие игроки, выступавшие на высшем уровне. Там были Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Степаненко, Кривцов. Были более опытные футболисты, которые играли в качественном чемпионате с качественными легионерами”.

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“Ребров приехал и думал, что у него получится то же самое. Но нынешние футболисты слабее тех, что были раньше. После матча с Румынией на Евро Ребров понял, что нужно играть в другой футбол.

В сборной мало высококвалифицированных игроков. Мы говорим, что эти футболисты должны показывать высококачественный футбол, но они не могут этого делать. На данном этапе их квалификации не хватает, чтобы спокойно побеждать такие команды как Албания, Чехия и Грузия”.

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"Если бы наши клубы играли хорошо, а сборная нет, то претензии можно было выдвигать исключительно тренерам. У нас есть карманный чемпионат. Мы переоцениваем его уровень. Качественные футболисты – это Забарный, Мудрик, в какой-то степени Довбик. Но он зависимый футболист. Миколенко закрыл свой фланг. Все, кто играют у нас – абсолютно посредственны.

Мы расписали, что это самое лучшее поколение. Я перед Евро говорил, чтобы так не говорили и не писали, потому что игроки в это поверят. И они в это поверили. Нам хватило фарта и уверенности в себе, чтобы неплохо сыграть отбор, а потом нам повезло с Боснией и Герцеговиной и Исландией. Фарт закончился”, – считает комментатор.

"Сине-желтые" выиграли 1 матч в последних шести встречах.

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Национальная сборная Украины Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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