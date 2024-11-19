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Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Албания - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.
Встреча пройдет в албанской Тиране, на "Арене Комбетаре". Начало - в 21:45 по Киеву.
Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Наций. Дивизион В. 6-й тур
19 ноября. Тиран. "Арена Комбетаре"
Албания 21:45 Украина
Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного
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