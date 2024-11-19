Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сегодня, 19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.

Встреча пройдет в албанской Тиране, на "Арене Комбетаре". Начало - в 21:45 по Киеву.

Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Наций. Дивизион В. 6-й тур

19 ноября. Тиран. "Арена Комбетаре"

Албания 21:45 Украина

Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного