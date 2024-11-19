Защитник сборной Албании - перед матчем с Украиной: Хотим одержать победу

Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили высказался о поединке с Украиной в шестом туре Лиги наций.

"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая команда, приезжающая в Албанию, находится под давлением благодаря нашим фанатам.

У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель - одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте", - отметил Исмаили.