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Защитник сборной Албании - перед матчем с Украиной: Хотим одержать победу

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Защитник сборной Албании - перед матчем с Украиной: Хотим одержать победу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили высказался о поединке с Украиной в шестом туре Лиги наций.

"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая команда, приезжающая в Албанию, находится под давлением благодаря нашим фанатам.

У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель - одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте", - отметил Исмаили.

Напомним, матч Албания - Украина состоится сегодня, 19 ноября. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
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