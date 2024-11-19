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Защитник сборной Албании - перед матчем с Украиной: Хотим одержать победу
Максимальные амбиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили высказался о поединке с Украиной в шестом туре Лиги наций.
"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая команда, приезжающая в Албанию, находится под давлением благодаря нашим фанатам.
У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель - одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте", - отметил Исмаили.
Напомним, матч Албания - Украина состоится сегодня, 19 ноября. Начало - в 21:45 по Киеву.
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