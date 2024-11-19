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Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций

Национальная сборная Украины
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Заявка на игру с Албанией

Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сегодня, 19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций. Наставник сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру.

Заявка сборной Украины на матч против Албании (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые находятся в Тиране, в заявку не попал Владислав Ванат. Стоит добавить, что Ванат пропустил и игру с Грузией (1:1).

Напомним, игра пройдет в албанской Тиране, на "Арене Комбетаре". Начало - в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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