Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.

Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.

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Украинская сборная сыграет в желтом комплекте, наш вратарь - в фиолетовом цвете. Албанцы выбрали на поединок красную экипировку, а голкипер соперника будет одет в серой форме.

Добавим, что матч Албания - Украина пройдет в Тиране на стадионе Air Albania. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Фото: пресс-служба УАФ