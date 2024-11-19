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Национальная сборная Украины

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Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

Национальная сборная Украины

В каких цветах сыграют?

Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.

Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.

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Украинская сборная сыграет в желтом комплекте, наш вратарь - в фиолетовом цвете. Албанцы выбрали на поединок красную экипировку, а голкипер соперника будет одет в серой форме.

Добавим, что матч Албания - Украина пройдет в Тиране на стадионе Air Albania. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Фото: пресс-служба УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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