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Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
В каких цветах сыграют?
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
19 ноября сборная Украины проведет выездной матч с Албанией в рамках заключительного тура Лиги наций.
Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.
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Украинская сборная сыграет в желтом комплекте, наш вратарь - в фиолетовом цвете. Албанцы выбрали на поединок красную экипировку, а голкипер соперника будет одет в серой форме.
Добавим, что матч Албания - Украина пройдет в Тиране на стадионе Air Albania. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
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