  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Понимаем, насколько будет тяжело". Судаков высказался о матче против Албании
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Понимаем, насколько будет тяжело". Судаков высказался о матче против Албании

Национальная сборная Украины

Поединок состоится уже сегодня

"Понимаем, насколько будет тяжело". Судаков высказался о матче против Албании

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги наций с Албанией.

"Мы в принципе доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности. Мы забили первые, но потом пропустили из-за ошибок два мяча.

Читайте такжеПохоже на Грузию. О состоянии сборной Албании в преддверии матча против сборной Украины

Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка", - сказал Судаков для ВЗБІРНА.

Матч Албания - Украина состоится в Тиране на стадионе Air Albania. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

В сентябре сине-желтые уступили албанцам со счетом 1:2.

Читайте такжеСборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
По теме
yellow-arrow
Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
yellow-arrow
Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
yellow-arrow
Похоже на Грузию. О состоянии сборной Албании в преддверии матча против сборной Украины
Украина Албания Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не дармоед (Запорожье)
19.11.2024 в 12:50
Пішли ви всі на х@й! Як що би ви хоч шось розуміли то не п@зділи шо попало,а грали.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Не дармоед (Запорожье)
19.11.2024 в 12:50
Пішли ви всі на х@й! Як що би ви хоч шось розуміли то не п@зділи шо попало,а грали.
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
19.11.2024 в 12:50
Пішли ви всі на х@й! Як що би ви хоч шось розуміли то не п@зділи шо попало,а грали.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости