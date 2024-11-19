"Понимаем, насколько будет тяжело". Судаков высказался о матче против Албании

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги наций с Албанией.

"Мы в принципе доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности. Мы забили первые, но потом пропустили из-за ошибок два мяча.

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Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка", - сказал Судаков для ВЗБІРНА.