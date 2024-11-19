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"Украине надо будет рисковать". Цыткин ожидает непростой матч с Албанией

Национальная сборная Украины

Шансы оценивает 50 на 50

"Украине надо будет рисковать". Цыткин ожидает непростой матч с Албанией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Известный в прошлом вратарь Владимир Цыткин, который также тренировал сборные Украины разных возрастов, поделился своими ожиданиями от сегодняшнего поединка сине-желтых с Албанией в Лиге наций.

"В первом матче этих сборных албанцы мне очень понравились качественно поставленной игрой, квалифицированными исполнителями, мобильностью. И поэтому будет интересно наблюдать, какие выводы сделали подопечные Сергея Реброва после той неудачи, как заставят ошибаться соперника?

Интерес к матчу подогревает и то, что очки нужны обоим участникам. Все же, несколько в лучшем положении хозяева, которых устраивает даже ничья, чтобы избежать прямого вылета в Лигу С. Поэтому нашим надо будет рисковать, демонстрировать свои лучшие качества, чтобы прыгнуть выше головы.

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Как по мне, изменения в составе по сравнению с поединком с грузинами будут минимальны. Ожидаю появление на правом фланге полузащиты Алексея Гуцуляка, не исключено, что впереди начнет Роман Яремчук.

Шансы соперников расцениваю, как 50 на 50, но очень хочется, чтобы подопечные Сергея Реброва воспользовались своими "козырями" и вырвали победу. Ведь на кону - имидж украинского футбола", - сказал Цыткин.

Матч Албания - Украина начнется в 21:45 по Киеву.

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Украина Албания Владимир Цыткин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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