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"Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет". Федорчук дал прогноз на матч Украины в Албании
Все ждут победы украинской сборной
Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины.
"Будут два разных тайма. В первом – соперники будут изучать друг друга, не рисковать, не форсировать события в поиске уязвимых мест, а уже после перерыва станем свидетелями открытого футбола с многочисленными угрозами.
На мой взгляд, наш наставник Сергей Ребров произведет несколько замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с грузинами. Я думаю, что в Тиране с первых минут не будут играть Александр Зубков, Николай Шапаренко, не исключено, что на острие атаки не будет Артема Довбика, который продолжает в сборной разочаровывать.
Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной, у которой более сбалансированный состав, несколько выше класс исполнителей.
Надеюсь, что победный гол запишет в свой актив Михаил Мудрик, который в последнее время радует хорошей подготовкой и стабильностью", - сказал Федорчук.
Матч Албания - Украина пройдет в Тиране на стадионе Air Albania и начнется в 21:45 по Киеву.
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