  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет". Федорчук дал прогноз на матч Украины в Албании
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет". Федорчук дал прогноз на матч Украины в Албании

Национальная сборная Украины

Все ждут победы украинской сборной

"Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет". Федорчук дал прогноз на матч Украины в Албании

Новина українською

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины.

"Будут два разных тайма. В первом – соперники будут изучать друг друга, не рисковать, не форсировать события в поиске уязвимых мест, а уже после перерыва станем свидетелями открытого футбола с многочисленными угрозами.

На мой взгляд, наш наставник Сергей Ребров произведет несколько замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем с грузинами. Я думаю, что в Тиране с первых минут не будут играть Александр Зубков, Николай Шапаренко, не исключено, что на острие атаки не будет Артема Довбика, который продолжает в сборной разочаровывать.

Читайте также"Украине надо будет рисковать". Цыткин ожидает непростой матч с Албанией

Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной, у которой более сбалансированный состав, несколько выше класс исполнителей.

Надеюсь, что победный гол запишет в свой актив Михаил Мудрик, который в последнее время радует хорошей подготовкой и стабильностью", - сказал Федорчук.

Матч Албания - Украина пройдет в Тиране на стадионе Air Albania и начнется в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеСборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
По теме
yellow-arrow
"Украине надо будет рисковать". Цыткин ожидает непростой матч с Албанией
yellow-arrow
Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
yellow-arrow
"Понимаем, насколько будет тяжело". Судаков высказался о матче против Албании
Украина Албания Олег Федорчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости