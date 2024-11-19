Вирт: Стоит ли увольнять Реброва? На такой вопрос ответит только один человек – Андрей Шевченко

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Албании и Украины.

– Юрий Николаевич, как считаете, завтра стоит держать бутылку валидола, есть ли вера, что Украина преодолеет Албанию?

– Верю в команду Сергея Реброва. Искренне. Уверен, что каждый футболист выйдет на поле в Тиране с максимальной настройкой, каждый игрок понимает, что никого не устроит ничья, а тем более поражение. Только победа.

В матче с Албанией самым главным будет результат, а не содержание игры. Хотя, конечно, я и миллионы наших соотечественников хотели бы увидеть красивую, атакующую, агрессивную, динамичную игру.

– В случае, если Украина не победит – дивизион С, встречай нас.

– Не хотелось бы даже думать об этом. Или использовать громкие слова типы позор, или провал. Такой уровень сборной Украины – вот и все. Вот такие реалии. Грустно, но...

У меня часто в последнее время спрашивают, стоит ли увольнять Реброва? Так вот, на такой вопрос ответит только один человек – Андрей Николаевич Шевченко. Президент УАФ.

– Вы – один из немногих экспертов, смело прогнозирующих результаты наших клубов в еврокубках и сборной. На что поставите в этот раз?

– Будет тяжело, но повторюсь, что верю в нашу сборную, поэтому мой прогноз – 1:0 в пользу Украины.