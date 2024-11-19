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Вирт: Стоит ли увольнять Реброва? На такой вопрос ответит только один человек – Андрей Шевченко
Такой у нас уровень сборной
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Бывший вратарь
– Юрий Николаевич, как считаете, завтра стоит держать бутылку валидола, есть ли вера, что Украина преодолеет Албанию?
– Верю в команду Сергея Реброва. Искренне. Уверен, что каждый футболист выйдет на поле в Тиране с максимальной настройкой, каждый игрок понимает, что никого не устроит ничья, а тем более поражение. Только победа.
В матче с Албанией самым главным будет результат, а не содержание игры. Хотя, конечно, я и миллионы наших соотечественников хотели бы увидеть красивую, атакующую, агрессивную, динамичную игру.
– В случае, если Украина не победит – дивизион С, встречай нас.
– Не хотелось бы даже думать об этом. Или использовать громкие слова типы позор, или провал. Такой уровень сборной Украины – вот и все. Вот такие реалии. Грустно, но...
У меня часто в последнее время спрашивают, стоит ли увольнять Реброва? Так вот, на такой вопрос ответит только один человек – Андрей Николаевич Шевченко. Президент УАФ.
– Вы – один из немногих экспертов, смело прогнозирующих результаты наших клубов в еврокубках и сборной. На что поставите в этот раз?
– Будет тяжело, но повторюсь, что верю в нашу сборную, поэтому мой прогноз – 1:0 в пользу Украины.
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